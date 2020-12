Por O Dia

Publicado 14/12/2020 00:00

A Prefeitura do Rio, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a MultiRio, vai abordar os elementos da natureza em videoaulas transmitidas pelo programa Escola.Rio. Os alunos que acompanham o conteúdo do currículo escolar em casa pela televisão vão aprender sobre as diferentes formas da matéria, da energia e da vida no nosso planeta durante as aulas de Ciências. A programação, que inclui outras disciplinas, vai ao ar pela TV Band e TV Escola.

O estudo de Ciências na TV aberta é direcionado para os alunos dos anos normais do Ensino Fundamental e também para os que cursam o Programa de Educação de Jovens e Adultos (Peja). Esses estudantes podem, por exemplo, aprender sobre a Origem do Universo, tema da videoaula programada para hoje, às 15h, na Band. No mesmo horário, amanhã, o assunto é Formação do solo, que trata dos diferentes elementos minerais e orgânicos que compõem essa formação do planeta. Essas aulas são reprisadas na TV Escola, às 19h30m, para quem só dispõe do horário noturno para se dedicar aos estudos.

Alunos do 7º ano terão contato com o estudo da natureza, por sua vez, na aula que vai ao ar na quarta-feira, às 8h15, no canal 7.2. O tema será Interdependência entre fatores abióticos e bióticos, que envolve a relação entre efeitos que os ecossistemas sofrem tanto por elementos físicos e químicos quanto os produzidos pelos próprios seres vivos que os formam. Estudantes do 8º ano não ficarão de fora do estudo de Ciências e acompanham essa disciplina às 8h30 no mesmo dia e canal. O tema será De olho na conta de luz.

Na quinta-feira, às 10h15, é a vez dos alunos do 6º ano terem contato com a disciplina. A videoaula Com ciência... a gente pode! vai ao ar na TV Escola e falará da importância desse conhecimento para a humanidade. Às 10h30, os estudantes do 4º ano estudam sobre 'Cadeia alimentar'. Já os do 5º ano aprendem sobre Organização celular, outro tema importante da biologia, no horário seguinte, às 10h45.

O Escola.Rio também transmite conhecimentos de Ciências para os alunos que estão em processo de correção de fluxo Carioca I (estudantes entre 13 e 15 anos), que aprendem Relacionar ciência e tecnologia na videoaula marcada para a quinta, às 16h30, na Band. Em seguida, o compromisso é para quem faz parte do Carioca II (para jovens entre 14 e 16 anos), que assistem a programa sobre Os seres vivos e os movimentos da Terra.

Além de Ciências, a grade também abrange as demais disciplinas do Ensino Fundamental, como Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Artes, Música e Educação Física. A programação detalhada do Escola.Rio pode ser vista abaixo ou no portal da MultiRio (www.multirio.rj.gov.br). Ele também traz um mural com depoimento de alunos e professores sobre a programação, com conteúdos produzidos por eles. É uma importante forma de interação virtual nesse momento de afastamento social, por conta da pandemia da Covid-19.