Publicado 14/12/2020 00:00

O verão já está batendo à porta. Os cabelos são sensíveis aos raios solares e precisam de cuidados extras para permanecerem saudáveis na estação que começa dia 21. O contato dos fios com a água do mar e o cloro da piscina também traz efeitos indesejáveis ao cabelo, que deve ser protegido para ter brilho, maciez e força.

A tricologista Viviane Coutinho aponta dicas para cuidar dos fios na estação mais quente do ano. Na praia, além do cabelo precisar de protetores solares, esse produto precisa ser reaplicado a cada vez que a pessoa sai do mar. "É prejudicial deixar a água salgada em contato com o cabelo por bastante tempo", explica.

Na piscina, segundo ela, as precauções devem ser as mesmas, já que a água geralmente contém cloro. Essa substância pode ressecar bastante os fios após muito tempo de exposição. Para Viviane, uma rotina de hidratação é fundamental para esse período.

"Sol, cloro e água salgada contribuem para o ressecamento da fibra. Se você se expuser mais, a devolução de propriedades importantes ao cabelo vai ser necessária. Assim, um programa de hidratação é primordial", ensina.

A especialista aconselha que se invista em home care com máscaras potentes de hidratação, nutrição e reconstrução, e em cuidados diários. Também é preciso usar protetor solar para os fios na rua, mesmo quando não estiver na praia ou na piscina.

"Qualquer exposição solar pode degradar a fibra e queimar o couro cabeludo. Nos casos em que a pessoa tem pouco cabelo, ela até consegue notar que seus fios ficaram mais claros. Esse pode ser um sinal de alta exposição solar", detalha.

Muita gente acaba usando bonés e chapéus, para não queimar o couro cabeludo e preservar o rosto dos fortes raios solares. Viviane é super a favor dos acessórios: além de complementar o look, oferece proteção. "O melhor modelo é chapéu com uma ventilação melhor, já que muitas vezes, a pessoa usa o acessório com o cabelo ainda molhado. Com maior ventilação no couro cabeludo, você evita o aparecimento de caspas."

Fugindo do calor e do suor, também é comum fazer rabos, coques e tranças. Mas Viviane alerta: ao puxar muito e prender forte, seu cabelo pode ficar mais propenso a tensão, quebra e queda.

"Na hora de prender, o ideal é sempre deixar mais frouxo. Nada de penteados que resultem em uma tração exagerada e prolongada. É possível ter os fios bonitos no verão. É só analisar seus fios, que você conhece bem, e saber do que seu cabelo está precisando no momento", conclui.