Publicado 13/12/2020 11:42 | Atualizado 13/12/2020 14:57

Rio - Uma mulher foi ameaçada com uma arma pelo ex-marido, neste sábado, na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. PMs do 6º BPM (Tijuca) foram acionados, mas quando chegaram ao endereço, o homem já havia fugido. Na casa da mulher, foi encontrado um mosquetão.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima é assistida pela Patrulha Maria da Penha, serviço da corporação que faz um acompanhamento preventivo para garantir maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que têm medidas protetivas a favor delas.

A vítima foi levada para a 18ª DP (Praça da Bandeira). Depois, ela seguiu para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro, onde já havia uma ocorrência aberta contra o ex.

A Polícia Civil disse que o homem ainda não foi encontrado. "As investigações estão em andamento", a corporação acrescentou, em nota.