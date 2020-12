Por O Dia

Publicado 13/12/2020 11:59 | Atualizado 13/12/2020 14:19

Rio - O Forte de Copacabana foi palco de uma longa fila de pessoas que estavam indo visitar o local, na manhã deste domingo. Por causa da espera, os visitantes se aglomeraram da entrada do espaço ao calçadão da praia da Zona Sul do Rio.

Praticamente todos eles estavam com máscaras, acessório obrigatório para visitas às áreas culturais da cidade. Apesar do cumprimento de uma das regras de ouro dadurante a pandemia da covid-19 , o espaçamento de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas não foi respeitado.