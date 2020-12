Carlos Boechat morreu aos 70 anos, vítima da covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 13:35 | Atualizado 13/12/2020 13:48

Morto aos 70 anos nesse sábado (12), vítima da covid-19, o vereador eleito em Niterói Carlos Boechat será enterrado neste domingo (13), às 16h, no Cemitério Parque da Colina, em Niterói. Irmão do jornalista Ricardo Boechat, ele estava internado no Hospital Santa Marta, em Santa Rosa, desde o dia 19 de novembro.

Em 23 dias de luta no hospital, Carlos Boechat passou por uma boa recuperação, seguida de um quadro de piora e transferência para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade hospitalar. O vereador eleito era engenheiro civil formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), nascido no Uruguai mas um niteroiense apaixonado, como toda sua família. Ele deixa sua esposa, quatro filhos, dois netos e sua mãe, Dona Mercedes.

Em Niterói, trabalhou na Superintendência de Limpeza Urbana de Niterói, hoje CLIN, atuou em obras de infraestrutura na cidade e foi administrador regional da Região Oceânica, na gestão Rodrigo Neves, até a eleição. Eleito pelo PDT, conseguiu 2.916 votos.

Além da CLIN, como engenheiro civil, atuou em diversas obras de infraestrutura na cidade, entre elas Alargamento da Estrada Francisco da Cruz Nunes (parte que dá acesso à Região Oceânica), a construção da Estrada Manoel Pacheco de Carvalho (Estrada Velha), a abertura do túnel Raul Veiga (que liga São Francisco à Icaraí), o alargamento das praias de São Francisco e de Charitas e das ligações do Sapê, Caramujo e Ititioca.

Foi o responsável pelo posto do Detran de Niterói (2008 a 2012) e, de 2013 a 2020, participou da gestão do prefeito Rodrigo Neves, onde atuou, como administrador regional da Região Oceânica, em grandes projetos, tais como: CISP (Centro Integrado de Segurança Pública), Transoceânica e o Túnel Charitas-Cafubá, obras de macrodrenagem e urbanização concluídas do Fazendinha, Cafubá, Bairro Peixoto, Boavista e da Av. Romanda Gonçalves. Trabalhou e muito ainda nos bairros Santo Antônio, Serra Grande e Maravista.

Carlos Boechat é irmão do jornalista Ricardo Boechat, que morreu aos 66 anos no dia 19 de fevereiro de 2019 após a queda do helicóptero em que estava, na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. Na época ele estava trabalhando como apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM além de ser colunista da revista ISTOÉ. Além dele, o piloto Ronaldo Quattrucci também morreu no acidente.