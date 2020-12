Cláudio Castro Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 16:36 | Atualizado 13/12/2020 17:51

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), afirmou na manhã deste domingo (13) que o estado comprará freezers para receber os imunizantes da Pfizer. A vacina da farmacêutica norte-americana exige um armazenamento em temperaturas de abaixo de -70º C, o que torna a operação mais complexa.

O governador em exercício afirmou que quer o estado "preparado" para quando as vacinas chegarem. "Essa semana nós já estamos comprando os freezers que a vacina da Pfizer precisa, para que, na hora em que essa vacina estiver disponível, o Rio de Janeiro tenha condições de recebê-la. Para isso, temos que estar logisticamente preparados. Estamos preparando a questão de logística e estrutura para distribuir o mais rápido possível à população", afirmou Castro.

O anúncio da compra dos freezers foi feito durante inauguração do Monumento em Memória às Vítimas do Holocausto, no Morro do Pasmado, em Botafogo. O espaço homenageia os 6 milhões de judeus assassinados durante a Segunda Grande Guerra.

"A inauguração deste monumento passa uma importante mensagem de respeito, amor, e tolerância, que é fundamental para a sociedade atual. Este discurso de polarização que é visto no mundo inteiro, principalmente na internet, gera ódio. E a história mostra onde isto pode chegar. Temos que recuperar a capacidade do diálogo", afirmou Castro, que afirmou que o espaço vai receber estudantes da rede pública para aulas de História.