13/12/2020

Rio - O estado do Rio de Janeiro soma 23.722 mortes por Covid-19 e outros 389.125 casos confirmados desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde no boletim diário deste domingo (13). Nas últimas 24h, quatro mortes a mais foram contabilizadas. O baixo número tem relação com a dificuldade de registro nos fins de semana. Ainda há outros 446 óbitos em investigação e 2.402 foram descartados.



A cidade do Rio tem 13.922 mortes e 151.341 casos confirmados. No município, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 é de 93% na rede SUS (leitos de unidades municipais, estaduais e federais). A taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 92%. A Secretaria Municipal de Saúde informou que "nas unidades da rede municipal, há 670 pacientes internados, sendo 279 em UTI", e que "a rede SUS na capital tem 1.401 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 600 em UTI".

"No momento (e isso é dinâmico) 401 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 205 para leitos de UTI Covid", informou a pasta, em nota.

Os óbitos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 13.922

São Gonçalo - 908

Duque de Caxias - 874

Nova Iguaçu - 801

Niterói - 634

São João de Meriti - 553

Campos dos Goytacazes - 499

Belford Roxo - 361

Petrópolis - 302

Magé - 283

Itaboraí - 271

Volta Redonda - 259

Nilópolis - 245

Angra dos Reis - 231

Teresópolis - 229

Mesquita - 212

Macaé - 204

Barra Mansa - 193

Cabo Frio - 193

Nova Friburgo - 183

Maricá - 167

Itaguaí - 152

Resende - 150

Rio das Ostras - 102

Saquarema - 98

Itaperuna - 89

Araruama - 88

Queimados - 87

Guapimirim - 83

Seropédica - 81

Três Rios - 80

Rio Bonito - 75

Barra do Piraí - 70

São Pedro da Aldeia - 69

Tanguá - 50

Japeri - 46

Mangaratiba - 46

Paracambi - 43

Iguaba Grande - 42

Cachoeiras de Macacu - 40

Casimiro de Abreu - 37

Paraty - 37

Porciúncula - 34

São Fidélis - 34

Itaocara - 33

Sapucaia - 32

Valença - 28

Vassouras - 28

Paraíba do Sul - 25

Santo Antônio de Pádua - 24

Bom Jesus do Itabapoana - 23

Porto Real - 23

Quissamã - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

Armação dos Búzios - 20

Pinheiral - 19

São José do Vale do Rio Preto - 19

Rio Claro - 18

Miguel Pereira - 17

Piraí - 16

Conceição de Macabu - 15

Sumidouro - 14

Itatiaia - 13

Italva - 12

São João da Barra - 12

Areal - 10

Silva Jardim - 9

Arraial do Cabo - 8

Aperibé - 7

Cambuci - 7

Engenheiro Paulo de Frontin - 6

Natividade - 6

Paty do Alferes - 6

São Sebastião do Alto - 6

Bom Jardim - 5

Carapebus - 5

Comendador Levy Gasparian - 5

Miracema - 5

Santa Maria Madalena - 5

Cantagalo - 4

Cardoso Moreira - 4

Carmo - 4

Rio das Flores - 4

São José de Ubá - 4

Duas Barras - 3

Macuco - 3

Mendes - 3

Quatis - 3

Cordeiro - 2

Laje do Muriaé - 2

Varre-Sai - 2

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 151.341

Niterói - 20.687

São Gonçalo - 17.248

Duque de Caxias - 12.435

Macaé - 11.715

Belford Roxo - 11.688

Campos dos Goytacazes - 10.836

Teresópolis - 10.681

Volta Redonda - 10.314

Nova Iguaçu - 9.082

Angra dos Reis - 7.286

Nova Friburgo - 5.459

Itaboraí - 5.321

Magé - 5.204

Barra Mansa - 4.907

Maricá - 4.811

São João de Meriti - 4.646

Três Rios - 4.102

Itaperuna - 3.978

Cabo Frio - 3.943

Resende - 3.805

Petrópolis - 3.579

Rio das Ostras - 3.126

Itaguaí - 3.081

Queimados - 2.930

Guapimirim - 2.667

Rio Bonito - 2.551

Araruama - 2.084

Mesquita - 2.027

Nilópolis - 1.957

São João da Barra - 1.766

São Pedro da Aldeia - 1.595

Barra do Piraí - 1.559

Santo Antônio de Pádua - 1.483

Paraíba do Sul - 1.462

Mangaratiba - 1.451

Casimiro de Abreu - 1.444

Saquarema - 1.441

Piraí - 1.282

Tanguá - 1.262

Iguaba Grande - 1.215

Varre-Sai - 1.151

Vassouras - 1.100

Paraty - 1.098

Paracambi - 1.096

Seropédica - 1.087

Conceição de Macabu - 1.076

Porciúncula - 1.069

Valença - 1.016

Bom Jesus do Itabapoana - 1.005

São José do Vale do Rio Preto - 917

Armação dos Búzios - 914

Cachoeiras de Macacu - 892

Sapucaia - 869

Pinheiral - 814

Quissamã - 780

São Francisco de Itabapoana - 771

Miracema - 770

Natividade - 758

Carapebus - 733

Cantagalo - 724

Itaocara - 677

Japeri - 664

Cordeiro - 630

Porto Real - 604

Carmo - 550

Mendes - 540

Cardoso Moreira - 536

Miguel Pereira - 517

Itatiaia - 496

Silva Jardim - 468

Rio Claro - 451

Engenheiro Paulo de Frontin - 402

Laje do Muriaé - 390

Italva - 371

Paty do Alferes - 325

São Fidélis - 322

Areal - 301

Arraial do Cabo - 300

Sumidouro - 300

Cambuci - 298

Bom Jardim - 294

Aperibé - 235

Quatis - 218

Macuco - 202

São José de Ubá - 194

Comendador Levy Gasparian - 177

Santa Maria Madalena - 167

Trajano de Moraes - 143

São Sebastião do Alto - 140

Duas Barras - 89

Rio das Flores - 33