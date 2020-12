Eunice tinha 59 anos Arquivo Pessoal

Publicado 13/12/2020 19:09

Rio - O corpo da cantora gospel Eunice Veiga, de 59 anos, foi enterrado no fim da tarde deste domingo (13), no cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo. Eunice foi morta no sábado, após ser atingida por uma bala perdida durante confronto no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo.

De acordo com os filhos, Eunice estava na cozinha de casa, por volta das 16h30, quando um tiro entrou pela janela e atingiu as costas. Ela foi socorrida pela filha e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, a missionária deu entrada na unidade ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Eunice deixa cinco filhos e seis netos. Um dos filhos, David Veiga, 26, tem casamento marcado para fevereiro. "Eu já chorei tanto, que acho que estou confortável que minha mãe foi para os braços de Deus. Ela abraçava todo mundo, ajudava todo mundo, quem era família e quem não era. Todo mundo gostava muito dela. Recebi mais de 200 mensagens de apoio, todo mundo chocado com a situação", lamentou.

Guerra do tráfico

Os filhos de Eunice contam que há mais de duas semanas o bairro onde a mãe morava está enfrentando uma guerra de traficantes rivais pelo domínio dos pontos de venda de drogas nas comunidades do entorno. A plataforma Fogo Cruzado registrou tiros na região até meados das 20h30 de ontem. Há ainda relatos de disparos até pelo menos 21h30.

A morte de Eunice é investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que fez a perícia no local, "determinando a origem do disparo". "As investigações estão em andamento para determinar a autoria", a Polícia Civil disse, em nota.