Dia de sol e descumprimento de regras contra a Covid - 19 nas praias da Zona Sul. Na foto, calçadas cheias no Arpoador e áreas de lazer estavam sendo usadas.. No quiosque, a propaganda da cerveja, lembrava do perigo. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 21:27 | Atualizado 13/12/2020 23:02

Rio - A Guarda Municipal registrou 349 multas de trânsito para motoristas que estacionaram de maneira irregular nas orlas da Zona Sul e Zona Oeste entre sábado e domingo. Segundo a Prefeitura, 508 veículos também foram rebocados pela Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer). O saldo é fruto do primeiro fim de semana com a proibição de estacionamento na orla, medida anunciada pelo município para evitar aglomerações e conter a Covid-19.

Entre as 349 multas de trânsito registradas pela Guarda Municipal, 120 foram aplicadas neste domingo (13). A fiscalização de estacionamento contou com 34 reboques por dia, entre sábado e domingo, circulando pelas principais vias da Zona Sul e Zona Oeste.

Publicidade

Vagas apenas para moradores

A Guarda Municipal esclarece que a orla do trecho entre o Leme e o Pontal está liberada para moradores e usuários de vagas especiais. "Para terem o direito, os moradores devem deixar à mostra, no painel do veículo, o Cartão Morador (emitido pela CET-Rio) ou comprovante de residência, podendo utilizar vagas da sua localidade. Já os usuários de vagas especiais (idosos e deficientes físicos) devem expor o cartão obrigatório de beneficiário. A multa para este tipo de estacionamento irregular, pelo Código de Trânsito, é de R$ 195,23, além das tarifas de reboque", informou, em nota.

Publicidade

Veículos rebocados

Antes de ir aos depósitos municipais (São Cristóvão e Recreio dos Bandeirantes), o cidadão pode consultar se teve o veículo removido por estacionamento irregular pela Prefeitura no site da Seop: http://www.rio.rj.gov.br/web/seop. Para evitar fraudes, o pagamento das taxas deve ser efetuado diretamente em caixas eletrônicos, bancos e em estabelecimentos conveniados, como supermercados e farmácias, não sendo executado via internet ou aplicativos.