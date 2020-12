Homem baleado nas nádegas é atendido no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Divulgação

Publicado 14/12/2020 12:44

Rio – Um homem de 51 anos foi baleado por uma bala perdida na manhã desta segunda-feira (14), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ricardo Isidoro dos Santos saía de uma igreja, no bairro Jóquei, quando foi surpreendido.



Ele foi socorrido por policias do 7º BPM (São Gonçalo) que patrulhavam a região e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê.



Segundo a corporação, os agentes patrulhavam o bairro e encontraram a vítima caída depois de ter sido atingida nas nádegas.



Ricardo Isidoro passou por tomografia e segue internado. Ele não corre risco de morte.