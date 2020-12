Wagner Santos Paiva, vulgo "Gianecchini", sendo preso pela Polícia Civil Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 15:10 | Atualizado 14/12/2020 15:27

Rio - Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter) prenderam, na madrugada desta segunda-feira (14), Wagner Santos Paiva, o 'Gianecchini', por suspeita de fraude em passagens e ligação com uma milícia de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Wagner foi capturado após mais de um ano de trabalho de investigação, inteligência e monitoramento dos agentes.

Segundo a polícia, 'Gianecchini' era o chefe da quadrilha que fraudava cartões de passagens e inseria créditos fraudulentos nesses cartões. Assim, eles eram utilizados nas roletas de diversas estações de trem e causavam grande prejuízo ao estado.

Os criminosos atuavam em diversas estações de trem do Estado do Rio, causando um prejuízo mensal de mais de R$ 500 mil, totalizando mais de R$ 6 milhões somente durante a investigação. A quadrilha comandada por Wagner Santos Paiva era ligada à milícia de Nova Aurora por meio da lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais do grupo paramilitar, além de pagar aos milicianos para que pudessem realizar a fraude em algumas estações de trem localizadas em áreas de influências dos bandidos.

No dia 23 de setembro, a polícia prendeu oito criminosos integrantes da quadrilha, além da apreensão de milhares de cartões utilizados no esquema e do estouro de uma central clandestina onde os criminosos fraudavam os cartões. Na ocasião, Wagner Santos Paiva não foi preso, permanecendo foragido até hoje. Ele foi localizado em um baile na Baixada. Wagner foi autuado por fraude e encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou ainda que seguirá realizando diversas operações para combater os crimes praticados pelas milícias em todo o estado.