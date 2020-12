Hospital de Campanha do Complexo do Maracanã fora de funcionamento em plena alta na onda de pessoas infectadas pelo Covid-19 no Rio de Janeiro. Daniel Castelo Branco

Por Bernardo Costa

Publicado 14/12/2020 20:27

Mesmo após a extinção do processo no Tribunal de Justiça do Rio, em 15 de outubro, que obrigava o estado a manter em funcionamento os hospitais de campanha de São Gonçalo e do Maracanã, a Secretaria de Estado de Saúde continua tendo gastos com as duas unidades. Em um levantamento no Diário Oficial, é possível constatar que, desde aquela data, foram gastos, pelo menos, R$ 23,6 milhões em pagamentos retroativos a fornecedores e prestadores de serviço para as duas unidades.

Os pagamentos se referem a serviços de infraestrutura, como locação de ar-condicionado e estruturas de engenharia e Tecnologia da Informação, a pagamentos por recrutamento de pessoal, alimentação de profissionais e pacientes e vigilância e higienização dos dois hospitais.

A unidade de São Gonçalo, que funcionava no bairro Estrela do Norte, no município da Região Metropolitana, foi totalmente desmobilizada. Já o Hospital do Maracanã continua com as estruturas de duas tendas montadas. Porém, boa parte dos equipamentos já não está mais no local, assim como os médicos e enfermeiros, que, segundo profissionais que atuam no local para manutenção, deixaram a unidade entre setembro e outubro.

"Praticamente todos os equipamentos foram levados para outros hospitais. As duas tendas, A e B, agora só estão na carcaça. Só há os agentes de vigilância e algumas pessoas da Fundação Saúde", contou um dos profissionais que atuam na manutenção da unidade.

Nesta segunda-feira, o cenário no Hospital de Campanha do Maracanã era de abandono. Tendas vazias e com pedaços de madeira e outros objetos pelo chão, como mesas, ferragens e dutos de circulação de ar, além de paredes destruídas e mato alto no entorno das tendas.

Porém, segundo um dos fornecedores que ainda continua com equipamentos no Hospital do Maracanã estima que o grupo de empresas que atuou na montagem e aparelhamento das unidades de campanha ainda tenha a receber cerca de R$ 5 milhões do estado.

Mesmo com a extinção do processo que determinava o funcionamento dos hospitais de campanha do Maracanã e de São Gonçalo, a Defensoria Pública e o Ministério Público estão recorrendo da decisão. Na petição, do último dia 10, os órgãos pedem que o processo seja retomado para que se busque o cumprimento do Plano de Compensação do fechamento dos leitos do Hospital de Campanha do Maracanã apresentado pelo governo do estado, que prevê abertura de 232 leitos em outros hospitais.

RESPOSTA DO ESTADO

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os valores lançados no Diário Oficial são para o pagamento do Hospital de Campanha em vários períodos. A nota informa que a desmontagem da unidade do Maracanã está em andamento e vai terminar em breve. Nesta segunda-feira, diz a pasta, foram retiradas de caminhão as divisórias das tendas, que agora já estão totalmente livres.

"Já foram retirados todos os mobiliários e os equipamentos das tendas. Os fornecedores estão obedecendo à ordem de retirada previamente estabelecida. Com isso, já foram desmobilizados os equipamentos de climatização, a rede de gases, a rede hidráulica e as estruturas periféricas, como vestiário, refeitório e outras. Faltam apenas equipamentos de TI", diz a nota da SES.