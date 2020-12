Ação de ordenamento na Pavuna Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Publicado 14/12/2020 19:58 | Atualizado 14/12/2020 20:01

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), iniciou a semana com ação especial de ordenamento no entorno da estação de metrô da Pavuna, na Zona Norte. Formada por agentes de diversos órgãos municipais e com apoio da Polícia Militar, a força-tarefa fiscalizou, nesta segunda-feira (14), o comércio e o trânsito na região, coibindo irregularidades como o furto de água e a ocupação indevida do espaço público.

Ao todo, foram fiscalizados 19 ambulantes. Um deles não possuía autorização e foi orientado a deixar o local. Além disso, dois vendedores também foram notificados por irregularidades. Ainda na fiscalização do comércio, foram desfeitas duas ligações clandestinas de água, sendo uma delas em estabelecimento reincidente. Já no trânsito, foram aplicadas 15 multas: oito por estacionamento irregular, com três veículos removidos, e cinco para vans e kombis do transporte complementar, com uma remoção.

Para as ações conjuntas, a Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop integra órgãos municipais e estaduais de acordo com a necessidade de cada região. Nesta segunda, participaram a Guarda Municipal e as coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) e Especial de Transporte Complementar (CETC), que fazem parte da estrutura da própria secretaria; a Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), ligada à Secretaria Municipal de Fazenda; a subsecretaria de Conservação; Comlurb; Cedae; e Polícia Militar.