Rio – Um evento de samba na Pedra do Sal, na Zona Portuária do Rio, realizado na noite desta segunda-feira (14), foi marcado mais uma vez por cenas de desrespeitam as determinações das autoridades de saúde para evitar a propagação da Covid-19. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas aglomeradas e sem a mínima preocupação com o novo coronavírus. Os frequentadores dedicaram uma parte para homenagear o cantor Paulinho, vocalista do Roupa Nova, que morreu aos 68 anos.A maioria das pessoas é flagrada sem o uso de um dos itens essenciais para evitar a contaminação, a máscara de proteção.Enquanto os eventos com grande número de pessoas continuam acontecendo na cidade, o número de pacientes diagnosticados com a Covid-19 na fila de espera só aumenta. Em todo os estado são 460 no total: desses, 220 pacientes aguardam por um leito de enfermaria e 240 esperam por uma vaga na UTI.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS, que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais, no município é de 89%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 87%. A rede municipal tem 918 destinados para pacientes coma Covid. Deste total, 288 são leitos de UTI.Nas unidades da rede municipal, há 698 pacientes internados, sendo 279 em UTI. A rede SUS na capital tem 1.444 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 593 em UTI.