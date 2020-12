77ª DP (Icaraí), Niterói Reprodução/ Google Maps

Publicado 15/12/2020 09:53 | Atualizado 15/12/2020 10:37

Rio - Policiais civis de Niterói prenderam na manhã desta terça-feira um homem que possuía um mandado de prisão pelo crime de estupro. Os agentes da 77.ª DP (Icaraí) realizaram a prisão após investigação em campo e cruzamento de dados do setor de inteligência.

Segundo os investigadores, ele abusava da sobrinha desde os 4 anos. Quando a vítima completou 12 anos a mãe descobriu e denunciou o caso à polícia em 2012.

O autor foi condenado em primeira instância e recorreu. No Tribunal de Justiça teve sua condenação definitiva em 6 anos de prisão em regime fechado. A Justiça expediu o mandado de prisão em novembro deste ano. Nesta terça-feira a polícia conseguiu localizá-ço e prendê-lo.

O homem foi localizado na Alameda Aracajú, no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e conduzido à unidade para formalização do cumprimento do mandado de prisão. Ele está à disposição da Justiça.