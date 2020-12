Cerca de 220 quilos de cocaína pura apreendidos na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 10:46 | Atualizado 15/12/2020 10:59

Rio – Um carregamento com cerca de 220 quilos de cocaína pura foi apreendido pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (15), na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio. A droga, segundo investigações, é avaliada em mais de R$ 6 milhões e seria entregue para traficantes da maior facção do estado.



Agentes da 25ª DP (Engenho Novo) realizaram um trabalho de inteligência e interceptaram um caminhão próximo ao Complexo da Maré. Dentro do veículo foram encontrados 203 tabletes da droga, que estavam escondidos dentro de sete malas de viagem.



Segundo o delegado Renato dos Santos Mariano, titular da 25ª DP, a seria vendida pela maior facção criminosa do Rio.



O motorista, Claudio Luiz Cancissu Maia, de 45 anos, foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.