Apresentação pelo governador em exercício, Claudio Castro,do plano de contingência para o verão. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 15/12/2020 11:17 | Atualizado 15/12/2020 12:34

Rio - O governador em exercício, Cláudio Castro, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros apresentaram nesta terça-feira um Plano de Contingência para Chuvas de Verão. A estação mais quente do ano, que começa no próximo dia 21 e vai até 20 de março, tradicionalmente causa prejuízos à cidade por conta das enchentes e deslizamentos. No mês que vem, os deslizamentos de terra na Região Serrana completa dez anos. A tragédia deixou mais de 900 mortos.



Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e equipes do governo fizeram um plano de emergência a fim de melhorar o contingenciamento dos desastres pós chuvas. Na estratégia está previsto o reacionamento das sirenes que eram disparadas durante chuvas fortes, mas que não estavam em funcionamento.



"O governador me cobrava sobre as sirenes, inativas desde 2017. Temos sirenes ligadas em municípios da Baixada, Sul Fluminense e Noroeste Fluminense, e estamos em processo de religar outras. Temos 212 sirenes ativas. Acionamos também o sistema de SMS, desde a semana passada. Basta mandar mensagem para o 40199 e o cidadão receberá alertas", comentou o secretário de Defesa Civil e coronel do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro.