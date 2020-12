Rio Ônibus está preocupado com a demanda de pessoas para o Réveillon na praia de Copacabana Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 15/12/2020 12:51 | Atualizado 15/12/2020 12:51

Rio - Faltando apenas duas semanas para a noite de Réveillon, o Rio de Janeiro vive incertezas sobre a realização de festas e eventos na cidade na noite do dia 31 de dezembro. Tradicional ponto de encontro de cariocas e turistas na virada do ano, Copacabana é a principal preocupação do Rio Ônibus, que ressalta a necessidade de planejamento prévio para atender possível demanda. Atento à instabilidade em relação ao fluxo de pessoas no bairro, o Sindicato das Empresas de Ônibus do estado enviou, nesta terça-feira (15), um ofício à Prefeitura, solicitando definições sólidas sobre as regras de acesso e demanda esperada, já que, mesmo com as recomendações especiais frente à pandemia, muitos hotéis, restaurantes e quiosques da região estão comercializando ingressos para festas.



"O Rio Ônibus está oficiando hoje à SMTR, pedindo a realização de uma reunião para se definir qual tipo de atendimento que deverá ser prestado a nível de transporte coletivo para o Réveillon de Copacabana. Embora não haja a queima de fogos e a ocorrência de shows, é fato que existem muitas festas particulares sendo organizadas, e é uma tendência natural da população se deslocar para o local, mesmo que não tenha uma grande evento, pois é tradição do carioca”, disse Paulo Valente, diretor executivo do Rio Ônibus.

“Então, estamos preocupados porque temos que dimensionar a frota para fazer esse atendimento e, até agora, não houve posicionamento da prefeitura em relação ao assunto. Por isso, enviamos o ofício e queremos fazer uma reunião para dar totais condições de deslocamento ao povo do Rio”, completou.

Outro ponto abordado pelo Rio Ônibus diz respeito ao cuidado com aglomerações e cobertura do serviço. De acordo com a área técnica, com o anúncio de fechamento de outros modais de transportes público na noite de Réveillon, será importante reavaliar o bloqueio de ônibus às principais avenidas de Copacabana. Neste caso, o reforço da fiscalização municipal em relação a acesso de carros particulares, veículo de serviço e estacionamento irregular precisa ser intensificado.



"Provocamos este diálogo com o município no sentido de agirmos com responsabilidade, caso sejam confirmados eventos particulares em Copacabana, bem como em outras regiões. Além dos eventos fechados, precisamos estar cientes também sobre as regras de acesso à praia, para nos prepararmos em relação às pessoas que, por força da tradição, insistam em passar a noite de ano novo na praia", explicou Paulo.

A reportagem do O DIA procurou a Secretaria Municipal de Transportes do Rio para saber qual o plano de transporte e trânsito para o Réveillon, mas ainda não obteve resposta.