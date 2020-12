Latas de leite arrecadadas foram doadas ao projeto INCAvoluntário Cauã Viana/ Divulgação

Rio - O INCAvoluntário, responsável pelo planejamento e promoção das ações voluntárias do Instituto Nacional de Câncer, está realizando uma campanha para doação de leite em pó integral, com o objetivo de arrecadar seis mil unidades. O alimento faz parte da bolsa de alimentos doada pela área aos pacientes que estão em situação socioeconômica desfavorável.



O setor entrega cerca de 950 bolsas por mês, cuja composição foi elaborada em parceria com o departamento de Nutrição, especialmente para pacientes oncológicos. “A alimentação equilibrada dessas pessoas, que estão em casa, é fundamental para a continuidade do tratamento”, explica Angélica Nasser, coordenadora do INCAvoluntário.



Angélica informa que o pedido para que o leite em pó integral seja, preferencialmente, em sachê é para que a bolsa fique mais fácil e leve para o transporte.



Para doar, basta levar o produto na Central de Recebimento de Doações do INCAvoluntário, na Rua Washington Luís 35, Centro do Rio de Janeiro.