Por O Dia

Publicado 15/12/2020 13:06 | Atualizado 15/12/2020 17:41

Rio - Pelo menos 270 mil famílias da área de concessão da Light têm direito ao uso da tarifa social da empresa, mas ainda não a utilizam. É o que revela um levantamento feito pela companhia, que possui 459 mil famílias cadastradas no benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), todas com renda per capita de até meio salário mínimo que podem pagar até 65% menos na conta de luz.Para obter a Tarifa Social, é preciso entrar em contato com a Light (0800-282-0120 ou www.light.com.br ) apresentando o *Número de Identificação Social (NIS), ou **Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), juntamente com documentação necessária, disponível no site da empresa http://www.light.com.br/para-residencias/Sua-Conta/tarifa-social.aspx "A Tarifa Social pode fazer a diferença para essas famílias. Por isso, vale um alerta: é importante que estas pessoas entrem em contato com a Light para viabilizarmos o benefício para quem tem direito. Adequar o valor da conta de energia à realidade do orçamento familiar é importante. Por isso, a Light realiza ações de sensibilização sobre o consumo consciente em associações de moradores, escolas, clinicas da família e em parceiros dentro dos territórios de comunidade. Neste sentido, a Tarifa Social é uma grande aliada para fazer com que o valor da conta caiba no orçamento destas pessoas", explica Tâmara Motta, coordenadora de Relacionamento Estratégico com Comunidades da Light.*Pode ser adquirido em um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).**Emitido em uma das agências do INSS.