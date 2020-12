Paulinho vocalista do Roupa Nova reprodução da internet

Publicado 15/12/2020 13:49 | Atualizado 15/12/2020 14:37

Rio - O velório de Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova, será realizado nesta quarta-feira, dia 16, no Memorial do Carmo, no Rio, e será restrito aos familiares e amigos do músico, devido à pandemia da Covid-19. Ele será cremado, às 16h.

A informação foi confirmada pela assessoria da banda através de um comunicado. "Em função do momento em que estamos passando pelo COVID e, para evitar aglomeração, foi decidido que o velório será restrito à familiares do Paulinho, e conforme um desejo do mesmo, ele será cremado amanhã (16) às 16h, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A banda agradece à todos os fãs, familiares, amigos e artistas pelo carinho que estão recebendo, certos de que a passagem do Paulinho foi/será de muita luz. Continuem mandando bons pensamentos para que ele tenha um descanso em paz", informa o comunicado.

Sobre a nova formação do grupo, a assessoria informa que isso só será definido mais pra frente, já que os integrantes e a equipe ainda estão 'em choque'.

Cantor tinha feito um transplante de medula em setembro, para tratar de um linfoma, e no mês passado foi internado com Covid-19.