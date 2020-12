MC Atrevida fez lipoescultura Reprodução DA Internet

Rio - Agentes da 20ª DP (Vila Isabel) realizam operação, nesta terça-feira, para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a pessoas envolvidas na morte da funkeira Fernanda Rodrigues da Silva, a MC Atrevida. A cantora morreu em julho, após realizar procedimentos estéticos em uma clínica de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, a investigação contou com trabalho de inteligência, diligências, identificação e coletas de depoimentos de testemunhas – inclusive outras potenciais vítimas. Ficou comprovada a responsabilidade da proprietária da clínica e do médico que realizou o procedimento. Ambos foram indiciados por homicídio doloso. A dona do estabelecimento responderá, ainda, por exercício ilegal da medicina majorada e fraude processual majorada.