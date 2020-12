A Tenente-Coronel Claudia Moraes Jornal O Dia

Por Bruna Fernandes*

Publicado 15/12/2020 14:26

Todos os anos, o prêmio ‘Espírito Público’, seleciona profissionais da iniciativa pública cujos projetos sociais se destacam em diversas áreas. Esse ano, duas das vencedoras são do Estado do Rio de Janeiro.



Na categoria Segurança Pública, a cientista social e tenente-coronel da Polícia Militar, Claudia Moraes, representa a cidade do Rio de Janeiro com o “Programa Patrulha Maria da Penha”. O programa realizou cerca de 27 mil atendimentos em 12 meses de existência, além de humanizar o atendimento das vítimas feito pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A Prefeitura de Maricá também ganhou a Medalha Espírito Público na categoria ‘Instituição’. O prêmio se deve em reconhecimento pela forma como o município enfrentou a pandemia desde o seu início, em março. A cidade tomou medidas em áreas como saúde e economia, fato que fez com que a cidade fosse citada como modelo no Painel de Macroeconomia da América Latina.



A premiação acontece hoje, dia 15 de dezembro, às 18 horas. Será transmitida pelo canal Espírito Público, no Youtube. https://www.youtube.com/c/Pr%C3%AAmioEsp%C3%ADritoP%C3%BAblico/featured

*estagiária sob supervisão de Aloy Jupiara