Sefaz-RJ e PRF assinam acordo para aprimorar fiscalização contra a sonegação fiscal Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 15:35 | Atualizado 15/12/2020 17:38

Rio - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado assinaram, nesta terça-feira (15), um acordo de cooperação técnica que prevê a troca de informações, dados, tecnologia, capacitação e apoio logístico entre os dois órgãos. O principal objetivo dessa integração é aprimorar ações conjuntas de combate à sonegação no Estado do Rio. Um dos pontos do acordo é a oferta de cursos de capacitação da PRF para servidores da secetraria, assim como a Fazenda abrirá oportunidades de treinamento para policiais rodoviários federais.

Ainda segundo o acordo, a Sefaz-RJ passará a ter acesso ao Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), criado pela PRF, que, por sua vez, poderá acessar o sistema da Sefaz-RJ. Nos dois casos, as informações serão restritas aos agentes de inteligência dos dois órgãos. "O convênio vai ajudar bastante na continuidade do trabalho que já vem sendo realizado em diversas áreas. Vamos ter uma maior celeridade na identificação dessas sonegações e o encaminhamento imediato ao Ministério Público", afirmou o secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês.

Já Silvinei Vasques, superintendente da PRF no Rio, destacou a importância da cooperação entre os órgãos. "Hoje é um dia muito especial. Naturalmente, as operações vão passar a acontecer com mais velocidade e intensidade", afirmou Vasques.

Operação conjunta contra a sonegação no setor de combustíveis

O acordo foi assinado durante entrevista coletiva, na manhã desta terça, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). No evento, foram informados detalhes sobre a Operação Desvio de Rota , realizada pela Sefaz-RJ, pela PRF e pelo MPRJ, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e do Grupo de Atuação Especializada em Sonegação Fiscal (Gaesf/MPRJ).

A ação teve o objetivo de desmontar uma organização criminosa especializada no transporte de combustível sem documentação válida para o Rio de Janeiro, cumprindo mandados de busca e apreensão em 28 endereços nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A operação contou ainda com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), além da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e do Gaeco do MP de São Paulo. A estimativa é que a fraude tenha resultado em uma sonegação de cerca de R$ 1 bilhão em ICMS.

O trabalho teve origem nas fiscalizações promovidas pela Sefaz-RJ nas cargas de combustíveis que circulavam pelas estradas do estado. Durante as investigações, que duraram cerca de um ano e meio, foram apreendidas mais de 70 carretas transportando etanol com irregularidades fiscais, totalizando cerca de 3 milhões de litros do combustível.