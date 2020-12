Por O Dia

Publicado 16/12/2020 00:00

Natal é sinônimo de família reunida, mesa farta e memórias afetivas, mas esse ano vai precisar dar uma alterada nos planos devido à pandemia do novo coronavírus. Foi pensando em manter esse mix de recordações acolhedoras, que a confeiteira Luísa Mendonça, da Conflor, acaba de lançar a coleção Natal Afetivo. A linha conta com criações inéditas para presentear entes queridos, como as charmosas latinhas recheadas com guloseimas veganas, até opções doces e salgados para compartilhar em família durante a ceia.

E foi justamente inspirada em suas recordações pessoais que Luísa resolveu criar o novo cardápio especial: "2020 foi um ano muito difícil para várias famílias. Tivemos que ficar longe de quem amamos, dos nossos entes queridos. Então, nesse Natal, eu quis trazer a memória afetiva do que a data representa pra mim: mesa farta e família reunida. Sendo de origem mineira, não tem nada que represente mais a nossa história e a minha infância do que isso, essa afetividade e o acolhimento das festas. Então espero que esses doces possam levar um pouco desse espírito para cada lar. Que possam aquecer o coração e adoçar o paladar."

Os já tradicionais panettones veganos, que contam com um longo processo de fabricação de 12 horas, também têm presença garantida no cardápio natalino deste ano. Entre os sabores disponíveis este ano estão: o tradicional Panettone de Frutas Cristalizadas (R$ 58, 500g); uma versão italiana de Panettone de Goiabada (R$ 58, 500g); o Panettone com Gotas de Chocolate (R$ 65, 500g), feito com chocolate 60% com método de fabricação slow food; e uma última opção recheada de Panettone Trufado de Brigadeiro (R$ 78, 600g), feito à base de castanha de caju e chocolate orgânico.

A confeiteira detalha um pouco do processo de fabricação dos produtos: "Os nossos panetones são fermentados de forma lenta, todo o processo para a sua produção demora em torno de 12 horas. São deliciosos, leves e sem gordura hidrogenada. O panetone é um pão italiano, tradicionalmente recheado com frutas secas e oleaginosas. Aqui o que mais faz sucesso é o de goiabada."

Para quem busca praticidade nas ceias de fim de ano, a chef confeiteira também investiu em criações para compartilhar em família. Entre as novidades está o clássico Brûche de Noel (R$ 168, 10 fatias), rocambole com massa de chocolate, recheado de doce de leite de castanha de caju, coberto por uma ganache de chocolate 60% cacau trufado. Outra aposta inédita é o Bolo da Sorte (R$ 189, 16 a 20 fatias), um doce em camadas de bolo de laranja, brigadeiro de nozes, geleia de damasco, coberto por chantilly vegetal e decorado com trevo de quatro folhas, damascos e canela. Já para quem é fã de salgado, a fábrica-café também aposta no lançamento de uma versão família do Empadão de Jaca (R$ 154, 10 fatias), um best-seller da confeitaria disponível aos sábados, quando abre as portas para o público.

E para quem quer presentear, mesmo à distância, o Natal da Conflor também aposta em verdadeiras demonstrações de afeto em forma de doce com o lançamento de charmosas latinhas recheadas com guloseimas veganas. Entre as apostas em forma de mimo está o Brownie Divino na Lata (R$ 89), o Pão de Melado na Lata (R$ 92) e as Trufas Diet na Lata (R$ 105).

As encomendas para o Natal Afetivo da Conflor já estão disponíveis pelo site www.conflorvegan.com até domingo. As entregas compreendem as regiões da Zona Sul, Zona Norte, Tijuca, Barra da Tijuca e Niterói.