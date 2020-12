Imagem é de um acidente que ocorreu em fevereiro de 2019 no alto do Morro Dois Irmãos, na comunidade do Vidigal. Reprodução

Publicado 15/12/2020 17:46 | Atualizado 15/12/2020 17:47

Rio - A Prefeitura do Rio emitiu um comunicado, nesta terça-feira, desmentindo um possível deslizamento de rochas na encosta da Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio. Nas redes sociais, internautas compartilharam uma foto que mostra blocos soltos na região. No entanto, a imagem é de um incidente que ocorreu em fevereiro de 2019 no alto do Morro Dois Irmãos, na comunidade do Vidigal.



"A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação informa que a mensagem é falsa e que as fotos, inclusive, além de serem antigas, não são da Avenida Niemeyer. Ressaltamos que a via passou por todas as intervenções necessárias, segue sendo monitorada diariamente e totalmente segura", diz a nota.



Avenida fechada



Em fevereiro do ano passado, duas pessoas morreram após um deslizamento atingir dois ônibus na via. Na época, fortes chuvas atingiram a cidade do Rio. Após um segundo deslizamento, a via foi interditada em maio, por ordem judicial, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em junho, o motel Vip's, aberto há 48 anos, fechou as portas por conta da interdição. Mesmo com a via fechada para o tráfego de veículos, a Defesa Civil fez um cordão de isolamento no local.



Em janeiro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, garantiu que a Avenida Niemeyer estava apta para a circulação de veículos. O chefe do executivo municipal disse que a prefeitura seguiu a determinação dos peritos do Ministério Público do Rio e que pediu a reabertura da via.



A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação criou a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Encostas da Avenida Niemeyer com a missão de atuar de forma preventiva. Em caso de chuvas de 38 milímetros em uma hora, com ventos de até 70 km/hora, a via será fechada ao tráfego. Este índice está bem abaixo dos 110 milímetros de chuva por hora e ventos de 130k/hora que a via suporta.