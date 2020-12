Rio de Janeiro em meio à pandemia do coronavírus Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 17:50 | Atualizado 15/12/2020 17:55

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até esta terça-feira, 391.350 casos confirmados e 23.887 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, 147 novas mortes foram contabilizadas, além de 1.457 infecções pela doença . Há ainda 446 óbitos em investigação e 2.415 foram descartados. Entre os casos confirmados, 361.293 pacientes se recuperaram.



A SES esclarece que os 147 óbitos divulgados nesta terça-feira não aconteceram todos hoje; ocorreram entre as semanas epidemiológicas 45 a 50.



Publicidade

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 151.893



Niterói - 21.117



São Gonçalo - 17.337



Duque de Caxias - 12.499



Macaé - 11.822



Belford Roxo - 11.695



Campos dos Goytacazes - 10.879



Teresópolis - 10.738



Volta Redonda - 10.442



Nova Iguaçu - 9.119



Angra dos Reis - 7.303



Nova Friburgo - 5.503



Itaboraí - 5.325



Magé - 5.206



Barra Mansa - 4.944



Maricá - 4.833



São João de Meriti - 4.661



Três Rios - 4.163



Cabo Frio - 4.003



Itaperuna - 3.990



Resende - 3.847



Petrópolis - 3.588



Rio das Ostras - 3.174



Itaguaí - 3.088



Queimados - 2.934



Guapimirim - 2.667



Rio Bonito - 2.573



Araruama - 2.091



Mesquita - 2.030



Nilópolis - 1.963



São João da Barra - 1.774



São Pedro da Aldeia - 1.601



Barra do Piraí - 1.575



Santo Antônio de Pádua - 1.483



Paraíba do Sul - 1.472



Mangaratiba - 1.451



Saquarema - 1.450



Casimiro de Abreu - 1.447



Piraí - 1.307



Tanguá - 1.270



Iguaba Grande - 1.218



Varre-Sai - 1.151



Vassouras - 1.101



Paraty - 1.100



Paracambi - 1.098



Seropédica - 1.091



Conceição de Macabu - 1.083



Porciúncula - 1.078



Valença - 1.018



Bom Jesus do Itabapoana - 1.008



São José do Vale do Rio Preto - 935



Armação dos Búzios - 916



Cachoeiras de Macacu - 894



Sapucaia - 871



Pinheiral - 834



Quissamã - 811



Miracema - 773



São Francisco de Itabapoana - 771



Natividade - 769



Carapebus - 737



Cantagalo - 731



Itaocara - 678



Japeri - 664



Cordeiro - 633



Porto Real - 604



Carmo - 553



Cardoso Moreira - 543



Mendes - 540



Miguel Pereira - 528



Itatiaia - 497



Silva Jardim - 474



Rio Claro - 456



Engenheiro Paulo de Frontin - 404



Laje do Muriaé - 390



Italva - 371



Paty do Alferes - 325



São Fidélis - 324



Areal - 304



Sumidouro - 302



Arraial do Cabo - 301



Cambuci - 301



Bom Jardim - 299



Aperibé - 236



Quatis - 219



São José de Ubá - 204



Macuco - 203



Comendador Levy Gasparian - 177



Santa Maria Madalena - 167



Trajano de Moraes - 145



São Sebastião do Alto - 140



Duas Barras - 90



Rio das Flores - 33



Publicidade

As 23.887 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 14015



São Gonçalo - 911



Duque de Caxias - 877



Nova Iguaçu - 805



Niterói - 634



São João de Meriti - 560



Campos dos Goytacazes - 507



Belford Roxo - 362



Petrópolis - 306



Magé - 283



Itaboraí - 271



Volta Redonda - 259



Nilópolis - 246



Angra dos Reis - 231



Teresópolis - 229



Mesquita - 212



Macaé - 208



Cabo Frio - 196



Barra Mansa - 193



Nova Friburgo - 189



Maricá - 167



Itaguaí - 154



Resende - 150



Rio das Ostras - 105



Saquarema - 98



Itaperuna - 89



Araruama - 88



Queimados - 87



Seropédica - 84



Três Rios - 84



Guapimirim - 83



Rio Bonito - 76



São Pedro da Aldeia - 71



Barra do Piraí - 70



Tanguá - 50



Japeri - 46



Mangaratiba - 46



Iguaba Grande - 43



Paracambi - 43



Cachoeiras de Macacu - 40



Casimiro de Abreu - 37



Paraty - 37



Porciúncula - 34



São Fidélis - 34



Itaocara - 33



Sapucaia - 33



Valença - 28



Vassouras - 28



Paraíba do Sul - 25



Quissamã - 25



Santo Antônio de Pádua - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Porto Real - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Armação dos Búzios - 21



Pinheiral - 21



São José do Vale do Rio Preto - 20



Miguel Pereira - 18



Rio Claro - 18



Piraí - 16



Conceição de Macabu - 15



Sumidouro - 14



Itatiaia - 13



Italva - 12



São João da Barra - 12



Areal - 10



Silva Jardim - 9



Arraial do Cabo - 8



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Engenheiro Paulo de Frontin - 7



Natividade - 6



Paty do Alferes - 6



São Sebastião do Alto - 6



Bom Jardim - 5



Carapebus - 5



Carmo - 5



Comendador Levy Gasparian - 5



Miracema - 5



Santa Maria Madalena - 5



Cantagalo - 4



Cardoso Moreira - 4



Duas Barras - 4



Rio das Flores - 4



São José de Ubá - 4



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Varre-Sai - 2



Trajano de Moraes - 1