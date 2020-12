Rio de Janeiro

Prefeitura desmente mensagem sobre deslizamento na Avenida Niemeyer

Internautas compartilharam uma foto que mostra blocos soltos na região. No entanto, a imagem é de um acidente que ocorreu em fevereiro de 2019 no alto do Morro Dois Irmãos, no Morro do Vidigal

Publicado 15/12/2020 17:46 | Atualizado há 1 hora