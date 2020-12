Por Aline Cavalcante

Publicado 15/12/2020 18:07 | Atualizado 15/12/2020 18:34

Número de casos de covid na Rua Dr. Benedito Ultra assusta moradores Reprodução Google

Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, os moradores estão assustados com o aumento de casos de covid. No bairro Vilar do Teles uma situação chamou atenção, somente na Rua Dr. Benedito Ultra, nas últimas duas semanas, quatro moradores morreram e um está internado com coronavírus. A cidade já tem 4.661 casos da doença confirmados e o 6º município com mais mortes, com 560 óbitos."Uma rua relativamente pequena e composta em sua maioria por moradores antigos, comerciantes da região, eram todos amigos. Uma tragédia. Dois desses vizinhos eram irmãos. O esposo desta outra vizinha que está internada também morreu de covid nos últimos dias. Estou triste e também preocupada, conhecia todas as pessoas que faleceram", relatou um morador que não quis se identificar.Vilar dos Teles é o bairro de São João de Meriti que concentra o maior número de casos. Até o momento foram confirmados 257 pessoas com coronavírus e 56 óbitos. O Centro aparece em seguida com 228 casos e 49 mortes. Logo após vêm os bairros de Coelho da Rocha, Éden, Jardim Meriti, Jardim Metrópole, Agostinho Porto, São Mateus, Vila São João e Tomazinho.O morador da rua de que teve quatro perdas por causa do coronavírus criticou a atuação da prefeitura no combate ao vírus na cidade.