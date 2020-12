Por O Dia

Publicado 16/12/2020 00:00

Quem não gosta de um cachorro-quente bem feito? E se ele tiver um metro de comprimento? Só imagina. Essa é a proposta Cachorro-Quente do Gaúcho, que voltou com tudo após a flexibilização do comério no Rio e reabriu sua loja do Recreio dos Bandeirantes com uma promoção pra lá de diferente: o cliente que conseguir comer o Cachorrão de 1 metro, com um refrigerante de 1 litro, em 25 minutos, não paga nada e ainda leva R$ 100 de prêmio. Um molho especial cru e o pão com sabores especiais estão entre seus diferenciais. Porém, ninguém ainda conseguiu vencer esse desafio.

"Depois de meses sem trabalhar, por conta do Decreto Municipal para evitar a proliferação da Covid-19, decidi investir em um dos bairros que mais cresce no Rio de Janeiro, o Recreio dos Bandeirantes. Nosso diferencial são os pães caseiros com diversos sabores, linguiças artesanais e nosso molho mais que especial, além do tamanho do lanche. Vendemos centenas de cachorros-quentes no final de semana e precisei contratar mais atendentes por conta da demanda. As entregas começam cedo e vão até a madrugada", afirma Elaine Cristina, viúva do criador da marca e mãe de seus três filhos.

O Cachorro-Quente do Gaúcho nasceu há mais de 30 anos, no Méier, e está se expandindo. Mesmo com a morte do dono, em 2015, Elaine precisou arregaçar as mangas, continuar na batalha e não deixar a peteca cair.

Para participar do desafio, o cliente precisa comer todo o lanche gigante, que custa R$ 60, e tomar um refrigerante de um litro. Quem quiser participar, precisa agendar horário. A loja do Recreio fica na Rua Nelson Tarquínio 200 e o telefone é 96577-3530. No bairro de origem, o Méier, está de casa nova, na Rua Magalhães Couto 67 (97390-3797). Também atendem pelo delivery.