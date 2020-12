Por O Dia

Publicado 16/12/2020 00:00

Apesar da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de se manter o distanciamento social, o Papai Noel Negro da ONG Favela Mundo, o dramaturgo, ator e roteirista Rodrigo França, chegará aos lares dos pequenos de forma on-line, por meio do Facebook e do Youtube da entidade, sábado.

O 'Bom Velhinho' presenteará com livros quem participar das brincadeiras. E ele não virá sozinho: Ana e Jujuba; Patrick, o Mágico e a galera do Ih, Contei! se unem a ele para levar mágicas, histórias e muita música para a criançada. Para participar, basta acessar as redes sociais da ONG Favela Mundo, às 10h, e sintonizar-se com Papai Noel e sua turma.

"Esse é o terceiro ano que temos o prazer de ter Rodrigo França como Papai Noel e a identificação das crianças é incrível. Tivemos que adaptar a festa, que estava sendo preparada para mais de 900 alunos da Cidade de Deus, Caju e Jacarezinho. Mas vamos garantir, de forma on-line, uma maneira de unir as famílias nesta data tão importante. Além disso, conseguimos preservar o lado lúdico dos pequenos", afirma o fundador da ONG Favela Mundo, Marcello Andriotti.

As transmissões serão feitas pelo Facebook (fb.com/favelamundo) e no Youtube (youtube.com/favelamundo).

O Projeto Favela Mundo é patrocinado pelo ICTSIRIO, Lamsa e MetrôRio, e apoiado pelo Instituto Invepar, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

Fundada em setembro de 2010, a Favela Mundo passou por 12 comunidades e beneficiou 6.129 crianças e adolescentes. A ONG tem em seu currículo o reconhecimento de 'Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades', concedido pela ONU em 2014, no World Cities Day, em Nova York, além de representar nosso país em outros eventos nos Estados Unidos, Canadá, México, Cuba e Marrocos.