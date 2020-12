Vitrine da loja do empresário, em São Gonçalo Reprodução

Rio - Um empresário, dono de uma loja de multimarcas, foi preso na manhã desta terça-feira, na Avenida Doutor Albino Imparato, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O dono do estabelecimento passou a ser investigado logo após um vídeo de divulgação de sua loja ser divulgado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver manequins com coletes balísticos e réplicas de armas. O nome dele não foi divulgado.



Segundo informações da 74ª DP (Alcântara), "foram apreendidos acessórios e roupas bélicas, além de simulacros de pistolas, de granadas e de fuzil. O dono do estabelecimento prestou depoimento na unidade policial e vai responder em liberdade por crime contra a propriedade material e apologia ao crime. Os objetos apreendidos foram encaminhados para a perícia".



A ação contou com o apoio dos policiais do 7º BPM (São Gonçalo).