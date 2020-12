Doações serão feitas por agentes do Segurança Presente e Lei Seca Governo do Estado do Rio de Janeiro / Divulgação

Publicado 15/12/2020 19:41 | Atualizado 15/12/2020 20:57

Rio - As operações da Secretaria de Estado de Governo estão arrecadando brinquedos e leite em pó até o dia 22 de dezembro para distribuir para pessoas as pessoas necessitadas no Natal. Os brinquedos serão oferecidos para instituições carentes cadastradas pelas assistentes sociais nos bairros onde atuam as operações Segurança Presente.

O leite em pó, que não pode ser composto lácteo, será distribuído para pacientes do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Quem quiser ajudar, deve entregar suas doações em uma das bases do programa Segurança Presente.



A coordenadora do Serviço Social dos programas Segurança Presente e Marcha Pela Cidadania, Gilvania Coutinho, chama a atenção para o momento de pandemia que vivemos.



"Diante desse ano atípico, com a pandemia do covid-19, o Natal ganhou ainda mais importância. Com muito pouco podemos transformar o Natal de alguém. Pedimos que a sociedade, que tanto apoia os nossos programas, venha fazer parte deste movimento de solidariedade", disse a assistente social.



Pontos de entrega das doações:

Nas bases da Operação Segurança Presente na Lapa, Aterro, Lagoa, Méier, Centro, Niterói, Leblon, Tijuca, Ipanema, Nova Iguaçu, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Austin, Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Copacabana, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, Jacarepaguá, Belford Roxo, Queimados, Irajá, São João de Meriti, Magé/Piabetá e Itaguaí.



Calendário de ações:



17 e 18/12- das 14h às 16h- em frente ao Parque de Itaipava, Centro de Petrópolis.



19/12- das 14h às 16h- Praça das Nações, em Bonsucesso.



20/12- das 10h às 13h- Parque de Madureira, em frente ao shopping.



21/12- das 10h às 13h- Centro de São Gonçalo.



22/12- das 14 às 16h- em frente ao Parque de Itaipava, Centro de Petrópolis.



Marcha arrecada alimentos não perecíveis





A Marcha pela Cidadania e Ordem está arrecadando alimentos não perecíveis até o dia 22 de dezembro. As doações podem ser entregues nas bases do Segurança Presente da Lagoa, Botafogo, Aterro, Ipanema, Leblon ou no Shopping da Gávea.



Os alimentos arrecadados serão entregues para a comunidade terapêutica Marca de Cristo, na Vila da Penha.