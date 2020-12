Abandono: Hospital de Campanha do Maracanã não está funcionando em meio à alta de casos de covid-19 na cidade Daniel Castelo Branco

Por Bernardo Costa

Do plano de compensação de leitos de covid-19 apresentado pelo governo estadual à Defensoria Pública e ao Ministério Público (MP) estaduais, para fazer frente à desativação do Hospital de Campanha do Maracanã - previsto para ser desmontado definitivamente no próximo dia 18 -, 65 leitos ainda não foram ativados na rede pública de saúde.

O plano foi apresentado no dia 7 de outubro e previa a abertura de 177 leitos, distribuídos da seguinte forma: INI Fiocruz (18), Hospital Estadual Anchieta (3), Hospital Federal de Bonsucesso (4), Hospital Ronaldo Gazolla (77), Hospital Universitário Pedro Ernesto (2), Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (39) e Hospital São José (34).

Segundo a Defensoria Pública, até esta terça-feira, haviam sido abertos quatro leitos de UTI no INI Fiocruz, 20 leitos de UTI no Hospital Estadual Anchieta, 24 no Ronaldo Gazolla, 30 de UTI no Hospital Universitário Pedro Ernesto e 34 no Hospital São José - um total de 112 leitos.

"À época, o estado afirmou que o fechamento do Hospital de Campanha do Maracanã não importaria em risco à saúde da população no caso de um novo aumento de casos, pois os hospitais de referência e outras unidades municipais, estaduais e federais contavam com leitos em impedimento que poderiam se tornar operacionais em curto prazo de tempo a partir de negociação e apoio mútuo entre os entes envolvidos", disse a defensora pública Thaísa Guerreiro em resposta a O DIA, por e-mail.

Ela prossegue:

"Mas o problema ainda é que, ao que parece, as projeções de necessidades de leitos também foram calculadas de forma errada... Afinal, hoje, a fila de UTI apenas na Região Metropolitana I está em 175 pessoas".

PROCESSO NA JUSTIÇA

A informação do plano de compensação do estado diante do fechamento do Hospital do Maracanã aparece em petição do último dia 10, protocolada pela Defensoria Pública e MP como recurso à extinção do processo, no Tribunal de Justiça do Rio, em que os órgãos pediam a ativação de todos os leitos para o tratamento de covid-19 dos hospitais de campanha do Maracanã e do Riocentro. O processo foi extinto em 15 de outubro.

Hospital de Campanha do Riocentro ainda não opera em sua capacidade total Arquivo Pessoal

Os órgãos pedem que a decisão seja reconsiderada e processo retome seu curso para que, agora, sejam ativados todos os leitos do Hospital de Campanha do Riocentro e os que foram previstos no plano de compensação do estado diante do fechamento da unidade do Maracanã.

Sobre os leitos no Riocentro, a Defensoria Pública afirma que, nesta terça-feira, a plataforma da Secretaria municipal de Saúde apontava 233 leitos operacionais de enfermaria e 80 de UTI.

"No Riocentro, a previsão era de 500 leitos no primeiro pico da pandemia (em maio): 400 de enfermaria e 100 de UTI", diz a defensora Thaísa Guerreiro.

RESPOSTAS

Em resposta aos questionamentos de O DIA, a Prefeitura do Rio diz que foi notificada, no último dia 10, e que tem até 30 dias para apresentar seus argumentos à Justiça. Já sobre os leitos no Hospital do Riocentro, a prefeitura disse que há 300 ativos, sendo 80 de UTI. E que, até o dia 29, a rede municipal abrirá mais 220 leitos.

A Secretaria de Estado de Saúde disse que houve aumento gradativo do número de leitos para atendimento de pacientes de covid-19 nas unidades estaduais. Segundo a nota, nesta terça-feira, a rede contava com 532 leitos no total, sendo 289 de UTI adulto, 235 de enfermaria, quatro de UTI pediátrica, dois de UTI neonatal e 2 de UTI obstetrícia. Com isso, prossegue o texto, o tempo de espera por um leito para tratamento da doença na rede estadual diminuiu e está em cerca de 14 horas para leitos de UTI e cerca de 16 horas para leitos de enfermaria.