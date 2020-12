PM assinou termo de ajustamento de conduta e se comprometeu a instalar câmeras em viaturas em 2015 Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 16:19 | Atualizado 16/12/2020 16:23

Rio - O Ministério Público do Rio cobra que a Polícia Militar instale câmeras de segurança nas viaturas da Polícia Militar. A instalação está prevista em um um TAC (termo de ajustamento de conduta) firmado com a PMERJ no dia 2 de julho de 2015.

No dia 17 de novembro, o MP expediu uma recomendação à Polícia Militar para reforçar o pedido de cumprimento dos itens 10.2 e 10.3 do TAC, que consolidam o compromisso do Estado do Rio de Janeiro de instalar câmeras de áudio e vídeo, bem como equipamentos de GPS, nas viaturas policiais, e também nos uniformes policiais, em especial nos casos de grandes eventos e operações policiais em comunidades.

A recomendação foi expedida sob pena de acionamento do Poder Judiciário para o cumprimento do TAC.

O documento foi emitido pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP/MPRJ), que realiza atividade de monitoramento do cumprimento do TAC, por meio de instrumentos técnicos, previstos em lei.



O Gaesp solicita o cumprimento dos seguintes itens:

(i) estudos técnicos preliminares sobre a aquisição e uso de câmeras para as viaturas da polícia militar e de câmeras de registro de som e

imagem instaladas nos equipamentos dos policiais militares, também conhecidas como body cams ou worn cameras;



(ii) que mencionados estudos sejam elaborados com base em evidências científicas e tecnologias apropriadas às atividades de segurança

pública;

(iii) que mencionados estudos englobem os serviços de tecnologia de informação acessórios à instalação das câmeras essenciais ao seu

bom funcionamento;



(iv) cronograma físico-financeiro para o cumprimento progressivo dos itens 10.2 e 10.3 do TAC da PMERJ, dotado de viabilidade e

sustentabilidade institucionais;

(v) eventual programa de trabalho e as respectivas ações orçamentárias dos anos de 2020/2021, que contemplam os custos decorrentes

das demandas dos itens 10.2 e 10.3, com a devida informação



O documento dá 30 dias para a entrega dos estuos preliminares sob pena de ajuizamento de Ação Civil Pública.