PM da reserva é baleado durante tentativa de assalto em Bangu Reprodução/Facebook Bangu Ao Vivo

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 14:26 | Atualizado 16/12/2020 14:58

Rio - Um policial militar reserva foi baleado, nesta quarta-feira, durante uma tentativa de assalto em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Avenida Cônego de Vasconcelos. Ronaldo Barbosa dos Santos foi baleado uma vez na boca e levou mais três no tórax. O agente conseguiu dirigir até o Hospital São Matheus, no mesmo bairro, para atendimento. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo.

Ainda de acordo com a Corporação, os agentes do 14ºBPM (Bangu) chegaram ao local por volta das 10h, depois de serem acionados por conta do tiroteio. Os oficiais conseguiram recuperar o veículo que os bandidos usavam. O automóvel, segundo a polícia, era produto de roubo.

Publicidade

Procurada, a Polícia Civil informa que, segundo a 34ª DP (Bangu), as investigações estão em andamento para apurar os fatos. Diligências estão sendo realizadas em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime.