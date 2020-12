Por O Dia

Rio - A Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, resgataram uma capivara e uma jiboia em diferentes pontos da cidade. Na manhã desta quarta-feira, uma jiboia foi encontrada por funcionários da Comlurb e nesta terça-feira, a patrulha ambiental foi acionada para realizar o resgate de uma capivara.



O comandante da Unidade de Ordem Pública de Copacabana, o subinspetor Sidney Cássio, estava passando de carro em Pilares, na Zona Norte, quando foi acionado por uma equipe da Comlurb que informou ter encontrado uma jiboia enquanto capinava uma praça. O animal foi resgatado e levado para a base da GM-Rio em Botafogo, onde a patrulha ambiental foi acionada. A jiboia foi encaminhada para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS) da Universidade Estácio de Sá, onde será examinada pela equipe veterinária.

Na terça-feira, a patrulha ambiental resgatou uma capivara que foi encontrada no jardim nos fundos do shopping Barra World, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O animal foi devolvido à naturea, no Parque Natural Municipal de Marapendi.