Publicado 17/12/2020 00:00

A Rio Fashion Day, uma das maiores feiras de moda e gastronomia do Rio de Janeiro, comemora o sucesso da edição que fez em novembro no Aerotown, Barra da Tijuca, com mais uma no mesmo local. Seguindo todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS), o evento traz agora a Maratona de Natal da Rio Fashion Day. Os trabalhos começam amanhã e terminam no domingo.

"O retorno não poderia ser melhor. Nos três dias da última edição, em novembro, passaram pela Rio Fashion Day mais de 20 mil pessoas e foram mais de 2 milhões de reais em vendas", vibra Ana Beatriz Freitas, uma das organizadoras da feira.

Para a edição de Natal, haverá mais de 100 marcas de moda, que vão trazer suas coleções de Verão, além de descontos especiais para a ocasião. Além disso, haverá uma área gastronômica com um cardápio especial preparado pelos chefs, entre elas, hambúrguer artesanal, massas, churrasco, sanduíches, doces gourmet, além da já tradicional cerveja artesanal. Tudo ficará espalhado pelos mais de 1.000 m² do estacionamento do Aerotown.

"Esperamos que essa edição seja ainda melhor que a anterior, que foi muito boa. Nos surpreendemos positivamente. Esperávamos uma feira bacana, mas foi muito além do esperado. Tanto de público quanto de consumo", ressalta Gustavo Libonati, organizador do evento.

A entrada será gratuita e todas as marcas aceitarão compras nos cartões de crédito e débito. No primeiro dia, o funcionamento será das 16h às 21h; sábado e domingo, o horário será das 13h as 21h. O Aerotown fica na Avenida Ayrton Senna 2541.