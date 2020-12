Por O Dia

Publicado 17/12/2020 00:00

Em tempos de pandemia de Covid-19, o Atelier Luci Marçal, na Barra da Tijuca, já se organizou para garantir aos clientes a segurança para as compras de Natal. Os atendimentos serão feitos com hora marcada e seguindo todos os protocolos de segurança da OMS.

"Estamos vivendo um Natal diferente de tudo que podíamos imaginar. A nossa criatividade tem que ser maior ainda em tempos assim. A ideia de atender com hora marcada foi a solução que encontramos pra atender a todos com segurança. Nossos clientes aderiram super bem", diz Luci.

O estabelecimento surgiu da paixão pela costura que move o coração de Luci Marçal desde muito pequena. Com uma mãe costureira, ela voltava correndo pra casa, ansiosa para ajudar a mãe a bordar os vestidos de festa que as duas confeccionavam juntas, por meses. Os anos foram passando e elas foram se aperfeiçoando em tecidos finos e delicados. Luci se profissionalizou e cresceu no mercado de moda, passando por várias empresas como gerente de produção, sem nunca esquecer do zelo por cada peça. Em 2019, com a expertise dessa trajetória criou o espaço que leva seu nome e perpetuará esse primor que torna especial, tudo o que se propõe a fazer.

A loja é um atelier conceito, com espaço acolhedor de 150 metros quadrados, que transborda estilo. Logo na entrada, está a fábrica de costura aparente, com o ambiente das costureiras trabalhando. O atelier com os looks expostos fica no fundo do da loja. A ideia é propiciar ao cliente um mergulho no universo da moda e no processo de criação e empoderamento das costureiras como peças-chave na cadeia produtiva do produto final a ser comercializado.

A moda alfaiataria feminina é a menina dos olhos da marca e Luci aplica com delicadeza a moulage da alfaiataria na linha homewear. Tudo é delicadamente pensado e tem um ar refinado como nos ateliers de alta costura, desde a chegada no espaço, passando pela modelagem e acabamento das roupas, pelo atendimento personalizado aos clientes, feito pela proprietária da marca, passando pelo ajuste gratuito das peças, até a entrega do produto final.

Os atendimentos são agendados para que cada cliente possa ter a devida atenção e caso haja necessidade de ajuste nas peças, é só aguardar um pouco e levar a peça pronta, pois o ajuste é feito na hora, sem custo nenhum. A grade de tamanho dos looks é democrático e se adequa à necessidade da cliente, oferecendo medidas personalizadas, também sem custo extra.

O estabelecimento, comprometido com a ética e boa conduta, acabou de receber o selo ABVTEX, que representa o esforço setorial das redes de varejo de moda para a implantação das melhores práticas de compliance em toda sua cadeia. O selo, é considerado um divisor de águas no combate ao trabalho análogo a escravidão e infantil, na cadeia de valor do varejo de moda.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.lucimarcal.store ou no Instagram @a.lucimarcal.