Por O Dia

Publicado 17/12/2020 00:00

Depois de levar até as pessoas o seu famoso chopp e seus drinks de combinações exclusivas, o Outback Steakhouse, que tem algumas lojas na Zona Oeste, promete reforçar mais uma vez o happy hour em casa. A marca de temática australiana reuniu porções realmente generosas em um único combo e apresenta o Mates Box: uma caixa repleta de sabores que serve de quatro a seis pessoas. O lançamento está disponível desde terça-feira, somente no delivery via iFood ou para retirada no restaurante. A caixa é toda customizada, perfeita para proporcionar o clima do happy hour da marca sem sair de casa.

"Dezembro é um mês marcado por comemorações de fim de ano, amigos secretos e reuniões que as pessoas sempre fizeram muito dentro do restaurante e que, devido ao cenário atual, devem acontecer também em casa com os mais próximos. E nós não podemos deixar de estar presentes nessas celebrações, então criamos Mates Box que chega para se unir à nossa plataforma de drinks, ao nosso Growler de Chopp e a todo o nosso menu que viaja via delivery", diz Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

O Mates Box (R$ 184,90) é um combo para compartilhar. Traz 15 unidades de Kookaburra Wings (sobreasas de frango empanadas em um mix de temperos Outback servidas com aipo crocante), 10 unidades de Billy Ribs (costeletas de porco regadas com o molho Billabong - um molho barbecue com toque agridoce e gergelim), Pétalas de Bloomin' Onion (pétalas da famosa cebola gigante dourada Bloomin' Onion) e Crispy Chips (batatas fritas em formato chips temperadas com um mix exclusivo). Percebeu um nome diferente entre os tradicionais pratos do Outback? Porque é uma novidade mesmo, e é exclusiva para o delivery. As incríveis Crispy Chips são batatas fritas em formato chips temperadas bem ao estilo Outback e com uma textura bem diferenciada: chegarão à casa do cliente super crocantes. E para completar, o combo também acompanha os molhos Bloom, Billabong, Blue Cheese e Cheese Ranch.

Pronto! Escolha quem vai desfrutar essa maravilhosa experiência com você, prepare a mesa e pode deixar que o Outback cuida dos detalhes. O Mates Box garante uma explosão de sabores que vai proporcionar muita alegria e satisfação, neste momento, em que muitas pessoas preferem reunir amigos e familiares em casa. Mates Box está disponível apenas via delivery pelo iFood e não pode ser consumido nos restaurantes.