Publicado 16/12/2020 20:57 | Atualizado 16/12/2020 21:40

Rio O Ministério Público Eleitoral (MPE) denunciou, nesta quarta-feira, o prefeito Marcello Crivella, a candidata a vice na chapa dele na disputa pela reeleição Andrea Firmo, e o assessor especial de gabinete Marcos Luciano por abuso de poder político e conduta vedada em razão do caso "Guardiões do Crivella".





O MPE pediu a condenação de ambos (com inelegibilidade por oito anos) e o pagamento de multa por causa do envolvimento com os grupos que, para impedir denúncias e reclamações, intimidavam jornalistas e famílias de pacientes nos arredores de hospitais municipais

Procurada para falar sobre o caso, a prefeitura alegou que "não houve notificação judicial, a qual, acaso ocorrida, permitirá a prestação de informações para desfazer qualquer imbróglio levantado quanto ao tema".

O esquema

No dia 1 de setembro deste ano, foi descoberto que funcionários da prefeitura eram pagos para impedir que a população e a imprensa entrassem em hospitais da cidade e fizessem denúncias sobre os problemas dos locais. Segundo a denúncia, os trabalhadores sob a orientação do gabinete do prefeito Marcelo Crivella, faziam plantão na frente das unidades de saúde e atuavam como seguranças.

A organização do esquema contava com escalas diárias, horários rígidos e até ameaças de demissão dos servidores que descumprirem as ordens. Os servidores contratados recebiam mais de R$ 3 mil para ficar na porta dos hospitais e não na prefeitura do município.

Foi revelado também um grupo no Whatsapp com o nome de "Guardiões do Crivella", em que os servidores mantinham contato com membros do governo municipal.