MetrôRio Divulgação/MetrôRio

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 10:15 | Atualizado 17/12/2020 10:16

Rio - Os trens das Linhas 1 e 2 do MetrôRio operaram com intervalos irregulares, segundo informou por volta das 8h31, a concessionária via twitter. De acordo com a empresa, um problema na sinalização que controla as composições, afetou a operação, mas os técnicos já trabalham para normalizar o serviço.

#MetrôRioInforma: devido a um problema de sinalização, a circulação de trens entre as estações Central e Botafogo está irregular. Estamos trabalhando para a normalização do sistema. #MetrôRio pic.twitter.com/0IB7BmMpQJ — metro_rio (@metro_rio) December 17, 2020

