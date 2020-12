Instituto Invepar doa 1,5 mil livros para comunidades carentes do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020

Rio - Mesmo em um ano completamente atípico, o Instituto Invepar fez questão de celebrar o Natal fazendo o bem. Por meio de colaboradores e parceiros, o Instituto irá doar cerca de 1.500 livros para crianças e adolescentes moradores de comunidades do Rio de Janeiro, localizadas no entorno das estações do MetrôRio e da Linha Amarela. Os exemplares serão destinados à ONG Rongo, Associação de Moradores da Mangueira, ao Projeto Favela Mundo e Museu da Maré, das comunidades da Pavuna, Mangueira, Cidade de Deus, Acari e Maré.



De acordo com Marcelo Andriotti, do Projeto Favela Mundo, os livros estimulam a curiosidade das crianças. "Receberemos as doações com grande alegria, especialmente neste ano difícil. Contamos com parceiros, como o Instituto Invepar, para manter ações educativas para crianças e adolescentes, e os livros fazem parte deste processo ao estimular a curiosidade e o aprendizado", afirma Andriotti.



Os livros que serão doados surgiram a partir de uma parceria com o Projeto Gentilezinha, com a autora de livros infantis Ana Moreno e de ação interna do grupo que estimulou a doação entre os colaboradores. As entregas dos exemplares começaram nesta quinta-feira (17) e respeitarão os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19.



Por fim, a coordenadora do Instituto Invepar, Zilma Ferreira, destacou que o maior objetivo deste projeto é transformar o Natal de muitas pessoas em uma data mais alegre. "Despertar o sentimento de solidariedade e contribuir para um Natal mais feliz é o que nos move para mais essa ação solidária. A participação dos colaboradores e dos parceiros foi fundamental para o sucesso da campanha", concluiu a coordenadora.