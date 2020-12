Aplicação da prova impressa do Enem 2020 acontece nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 Reprodução/Internet

Publicado 17/12/2020 16:08

Rio - Ano de vestibular já não é fácil em condições normais e em ano de pandemia parece que o desafio fica maior ainda. Professores e alunos afirmam que a preparação para o Enem 2020 durante todo ano foi desafiador com o fechamento das escolas e a implementação do método de estudo remoto. Faltando um mês para a aplicação da prova impressa, que acontecerá no dia 17 e 24 de janeiro de 2021, ainda dá tempo de dar um gás nos estudos, com revisão de matérias e conteúdos por videoaulas e cursos onlines, além dos simulados de provas dos anos anteriores.

O professor e coordenador pedagógico da plataforma digital ProEnem, Leandro Vieira, dá dicas de como se preparar para o exame nos próximos dias.

"Faltando um mês para a prova a concentração do estudante tem que estar em basicamente duas coisas: resolução de provas anteriores, fazer questões dos outros anos, para entender o modelo da prova, para se adaptar ao vocabulário, e, conjuntamente a isso, fazer uma revisitação àqueles temas que são mais recorrentes, que mais caem, que são mais cobrados", disse.

A novidade desafiadora para os vestibulandos foi se preparar para o Enem de forma totalmente online, já que as aulas foram suspensas devido à pandemia de covid-19. Mas também o modelo de estudo à distância tem algumas vantagens para o aluno.

"Nesse ano o maior desafio não vai ser especificamente no Enem, foi na preparação para o Enem. Com as escolas fechadas, os alunos foram obrigados a se adaptar a um modelo a distância que, obviamente, não é fácil para todos, não é comum para todos. Então, ocorreu uma grande preparação dificultosa ao longo do processo. Mas o modelo à distância propicia as duas coisas. Você consegue encontrar com facilidade as provas anteriores na internet e você também consegue através de vídeos, de plataformas digitais encontrar os conteúdos que mais caem, em vídeo-aulas, em textos, em conteúdos que você consiga aprofundar", completou o professor.

O estudante Daniel de Melo, de 20 anos, conseguiu se adaptar bem à nova realidade de estudos em casa e de forma remota.

"Eu comecei a minha preparação para o Enem no início do ano, em fevereiro, assistindo aula, resolvendo exercícios, refazendo provas antigas, e sempre que possível eu separava um horário da tarde para poder voltar a estudar, para rever os conteúdos, porque meu horário fixo de estudos era sempre pela manhã. Devido ao cenário de pandemia, de quarentena, eu tive que me adequar a essa situação, então montei meu local de estudos e dei continuidade a minha preparação", contou.

A prova do Enem costuma ser aplicada todos os anos no mês de novembro, em dois domingos seguidos, mas a edição deste ano precisou ser adiada para janeiro devido à pandemia. Além disso, será a primeira vez que a prova será aplicada de forma digital, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, mas a redação continua sendo impressa. Para o exame, o aluno precisará levar um documento com foto, caneta preta de material transparente e deve estar usando a máscara de proteção.

"Agora no Enem, o que vai ocorrer é o uso da máscara, ficar 4 ou 5 horas de máscara direto em uma sala, que nem sempre é uma sala muito fresca, às vezes é uma sala muito quente, já vai ser uma novidade interessante. Inclusive uma recomendação para os alunos é fazer os simulados desde já utilizando a máscara", disse o professor Leandro.

Apesar de ainda estar faltando um mês para a prova, o nervosismo e a ansiedade já começam a ser mais frequentes nos estudantes que se preparam o ano todo para este momento. O importante é se dedicar a ter um tempo livre para o lazer e descansar.

"Há mais ou menos um mês da prova, o nervosismo e a ansiedade, querendo ou não, são grandes, mas eu sempre dedico um tempo aos meus lazeres para controlar esse nervosismo e essa ansiedade. A minha expectativa sobre a prova é que ela mantenha seu grau de dificuldade e os conteúdos que ela cobra, porque são com base nesses conteúdos que eu estou me preparando", contou Daniel.

"O nervosismo acaba quando o aluno se sente mais preparado, quando ele se sente mais confiante. Então, acho importante neste último mês continuar estudando, continuar focado e se dedicando, porque, naturalmente, a resolução de questões, a revisão de conteúdos vai de alguma forma amenizando o nervosismo. Além disso, é importante que o aluno tente, no dia anterior da prova, fazer atividades relaxantes, que o aluno tente no dia da prova talvez ir com um amigo, um colega, um parente para poder ir conversando, batendo um papo, falando sobre outras coisa, e é fundamental que o aluno coloque na sua mente que essa prova não é um definidor da sua existência, não é um definidor de quem ele é, é só um momento dentre tantos outros que ele vai passar ao longo da vida", completou o professor.

Para ajudar no nervosismo e dar uma revisada no conteúdo, confira algumas plataformas online de estudo:

