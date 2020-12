Prefeito Eleito Eduardo Paes Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 15:44 | Atualizado 17/12/2020 16:14

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, disse, durante live nesta quinta-feira, que espera começar a imunização no município em janeiro do ano que vem. Sem dar detalhes sobre qual seria a vacina, ele afirmou que provavelmente na próxima semana dará mais detalhes do plano que tem para combater a pandemia no Rio.

"Se Deus quiser, em janeiro, a gente começa a vacinar. Vamos priorizar pessoal da Saúde, priorizar servidor da Educação para que a gente possa voltar a ter aula para as nossas crianças. Quer dizer, tem um conjunto de desafios importantes, mas que eu tenho a certeza que, sem a parceria da população, é impossível", comentou Paes.

Sobre um possível lockdown, Eduardo manteve o discurso de que não acredita na medida e que a saída é gerar consciência na população. "Acho que não tem mais espaço para isso (lockdown), mas as pessoas têm que ter compreensão. Pessoas mais velhas têm que fazer seu 'autolockdown', ficar em casa. Não dá para ficar sassaricando por aí", finalizou.



Casos em alta no Rio

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até esta quarta-feira (16), 395.386 casos confirmados e 24.109 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, 222 novas mortes foram contabilizadas, além de 4.036 infecções pela doença. Há ainda 303 óbitos em investigação e 2.444 foram descartados. Entre os casos confirmados, 364.580 pacientes se recuperaram do coronavírus.