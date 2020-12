Alerj e Governo assinam decreto para instalação de nova sede do CAp-Uerj Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:42 | Atualizado 17/12/2020 16:42

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e o Governo do Estado assinaram, nesta quinta-feira (17), um decreto que garante a instalação de uma nova sede ao Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAp-Uerj, através do repasse de cerca de R$ 26 milhões do Legislativo aos cofres do Executivo. O valor será utilizado na desapropriação de um imóvel localizado no Rio Comprido, Zona Norte do Rio.



O decreto foi assinado em plenário pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), e também pelo governador em exercício, Cláudio Castro. Além disso, participaram da cerimônia o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Lodi, o secretário de Estado Ciência e Tecnologia, Dr. Serginho, e diversos parlamentares.



O novo CAp-Uerj irá ocupar as instalações do antigo Instituto Padre Leonardo Carrescia, escola que encerrou as atividades no ano passado, após 73 anos em atividade. A partir de agora, a iniciativa vai permitir um aumento na oferta de vagas, além da ampliação dos cursos. "A nova sede é uma antiga reivindicação da comunidade capiana, que merece ocupar um espaço à altura de suas tradições. É muito importante que o colégio esteja instalado num ambiente pensado para isso, com uma estrutura que permita o desenvolvimento de todo o potencial e talentos de alunos, professores e funcionários", afirmou Ceciliano.



Ligado à Uerj, o colégio irá promover uma formação integral aos estudantes de Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio, além de proporcionar experiências de aula aos graduandos da Uerj, voltados à docência. O instituto receberá ainda filhos de funcionários e professores. "Quero agradecer à Alerj e todos os demais atores, em nome de toda comunidade acadêmica na nossa comunidade. Isso vai proporcionar um espaço adequado para 2 mil crianças desenvolverem sua educação no mesmo padrão que a Uerj consolidou ao longo dos anos", declarou o reitor da Uerj, Ricardo Lodi.

Já o secretário Dr. Serginho, que está licenciado do mandato como deputado estadual, comentou sobre a estrutura da nova sede. "O terreno é bastante amplo, conservado e com boa estrutura para as salas de aulas, laboratórios, auditório, biblioteca, quadra desportivas, refeitórios, cozinhas que abrigarão os estudantes e todo o corpo docente. Vamos trabalhar com empenho para que as obras e reformas estruturais sejam feitas da forma mais rápida possível para que em breve os estudantes possam retornar as salas de aulas, tão logo a pandemia termine", afirmou Dr. Serginho.



Por fim, o governador em exercício, Cláudio Castro, destacou a importância do apoio da Alerj. "A Alerj faz história ao economizar dinheiro da população e o reverte para a educação de nosso estado. Isso vai ajudar os alunos do CAp-Uerj a terem um local digno para estudar e ter mais conhecimento", reiterou o chefe do Executivo.