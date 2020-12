Formatura de policiais militares em 2019. Para a formatura desta sexta-feira os protocolos foram mudados Foto: Agencia O Dia.

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:30 | Atualizado 17/12/2020 16:44

Com a previsão das presenças do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) e do governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), além de outras autoridades, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) realiza, nesta sexta-feira 918) a formatura de 500 novos policiais militares. O evento será no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.



Segundo a PM, "com a conclusão das instruções ministradas durante o Curso de Formação de Soldados (CFSd), os alunos da Turma Aluno CFSd Rodrigo Leite de Almeida estão aptos a assumir as funções desempenhadas por um profissional de segurança pública nas ruas do Estado. O nome da turma é uma homenagem a um aluno do curso que morreu atropelado em agosto deste ano.



A turma, segundo a corporação, é a segunda ingressante no ano de 2019 e oriunda do concurso de 2014. Devido às suspensões de aulas em março por causa da pandemia, o calendário precisou ser reformulado e o retorno das aulas foi feito em sistema híbrido, em agosto. Cerca de 1.500 alunos seguem em formação no Centro de Formação.



Ao longo de um ano de curso, além das aulas voltadas para técnicas de patrulhamento e capacitação para porte e uso de armamentos, a filosofia do policiamento de proximidade também fez parte da instrução dos novos policiais.



"A formatura destes alunos como profissionais prontos para servir e proteger é de destacada importância neste momento que atravessamos. Estes novos soldados serão direcionados para atuarem mais próximos da população, visando o aumento da sensação de segurança, a integração com a sociedade e a consequente redução dos índices de criminalidade", declarou o Secretário de Estado de Polícia Militar, Comandante-Geral Coronel PM Rogério Figueredo.



Os formandos prestarão o compromisso perante a Bandeira Nacional seguindo as orientações específicas desse período - distanciamento, uso de máscaras, higienização com álcool em gel e medição de temperatura. Haverá um telão exibindo imagens da formatura para que o público presente, que foi limitado, possa acompanhar a cerimônia evitando aglomerações. A Polícia Militar também transmitirá o evento pelo seu perfil oficial no Instagram (@policiamilitar_rj).