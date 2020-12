Prefeitura promove ações conjuntas de ordenamento nas zonas Norte e Oeste Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 19:58

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), promoveu, nesta quinta-feira (17), duas ações conjuntas de ordenamento nas zonas Norte e Oeste da cidade. A fiscalização aconteceu em áreas da Taquara e Curicica, na região de Jacarepaguá, e no entorno do Metrô de Vicente de Carvalho, onde também houve atendimento à população em situação de rua. Somente nesta semana, a Zona Norte recebeu três operações em acessos a estações metroviárias (as outras duas foram na Pavuna e Coelho Neto).



Balanço Zona Oeste



A força-tarefa desfez quatro ligações clandestinas de água e energia elétrica, e removeu um módulo de comércio irregular na Praça das Musas, na Taquara. A estrutura apresentava estado de abandono e condições insalubres, com presença, inclusive, de ratos e baratas. Ao todo, foram fiscalizados quatro ambulantes no local, sendo três deles notificados a desocupar o espaço público. Já em Curicica, 35 placas de publicidade irregulares foram apreendidas. Nos dois bairros, ainda foram removidos seis veículos por estacionamento irregular, e recolhidas mais de duas toneladas de resíduos sólidos.



Balanço Zona Norte



Em Vicente de Carvalho, agentes da Coordenadoria de Controle Urbano, da Secretaria Municipal de Fazenda, fiscalizaram 26 ambulantes irregulares, que foram orientados a deixar a passarela de acesso ao Metrô. Cerca de 800 quilos de resíduos, entre caixotes, tábuas e lonas que obstruíam a passagem de pedestres também foram recolhidos pela Comlurb. Na fiscalização do trânsito, a Seop aplicou oito multas a vans e kombis do transporte complementar, e removeu dois veículos por estacionamento irregular. Uma mulher em situação de rua foi encaminhada para tratamento de dependência química em comunidade terapêutica credenciada pelo município.



Órgãos



Para as ações conjuntas, a Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop integra órgãos municipais e estaduais de acordo com a necessidade de cada região. Nesta quinta-feira, participaram a Guarda Municipal e as coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), Especial de Transporte Complementar (CETC) e de Cuidado e Prevenção às Drogas (CPD), que fazem parte da estrutura da própria secretaria; as coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), ligadas à Secretaria Municipal de Fazenda; a subsecretaria de Conservação; a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; Comlurb; Cedae; Light; e Polícia Militar.