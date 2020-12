Acidente entre caminhão e três carros na Barra da Tijuca Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 08:14

Rio - Um acidente na manhã desta sexta-feira deixou uma pessoa ferida na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão e três carros colidiram na Avenida Armando Lombardi, na altura do Condado de Cascais.

A vítima, ainda não identificada, teve ferimentos leves, segundo os Bombeiros.

Publicidade

Trânsito