Publicado 18/12/2020 09:56 | Atualizado 18/12/2020 10:48

Rio – O Ministério Público do Rio e a Polícia Militar fazem, na manhã desta sexta-feira (18) uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão contra PMs denunciados por corrupção. Ao todo cinco policiais são investigados, porém um ainda não foi identificado.O MPRJ denunciou os agentes e outras três pessoas a partir de provas obtidas na operação "Desvio de Rota", deflagrada na última terça-feira (15) , contra organização criminosa especializada na comercialização e transporte irregular de combustível.Os alvos são os PMs Alexandre de Souza Pereira, Éder Vieira Severino, Erasmo dos Santos Brandão e Tarcísio Eduardo de Paiva. Além deles, o MP cumpre mandados contra Raul Sibaldo Ribeiro, conhecido como “Cão”, Wellinton Gama Viana, o “Peixe” e Adalberto Queiroz. Um quinto policial militar envolvido na denúncia ainda não foi identificado.Segundo as investigações, em outubro do ano passado Adalberto e Wellinton pagaram R$ 5 mil aos policiais para que o caminhão usado por eles, carregado com combustível e com nota fiscal ilegal, não fosse apreendido durante uma blitz em Barra do Piraí. Os dois deveriam ter sido presos em flagrante pelo crime, mas foram liberados com o pagamento.Os PMs são lotados no 10º BPM (Barra do Piraí). Os policiais militares foram denunciados por corrupção passiva e os outros três civis por corrupção ativa.